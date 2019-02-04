الرئيس الفرنسي يزور العراق منتصف الشهر الجاري

2019/02/04 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور العراق خلال شهر فبراير الجاري.وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هذا الشهر سيشهد زيارة للرئيس الفرنسي إلى العراق”.كما لفت إلى أن “الزيارة على الأغلب ستكون بعد الخامس عشر من الشهر […]

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