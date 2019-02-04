المؤبد لموظف خطف مديره وطالبه بالحصول على المال

2019/02/04 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة جنايات الشارقة، بمعاقبة موظف ألماني الجنسية، بالسجن المؤبد، لقيامه باختطاف مديره في العمل والتعدي عليه، وحددت المحكمة، جلسة 13 مارس المقبل لنظر اتهام

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