عضو باللجنة الاستشارية لترامب يحذر من اخراج اميركا من العراق: داعش سيعود بمسمى آخر !

2019/02/04 | 23:13

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بغداد اليوم- بغداد

حذر غبريال صوما، عضو اللجنة الاستشارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من عودة تنظيم داعش الى العراق، واحتلال الموصل، ولكن باسم جديد.

وذكر مستشار رئاسة الوزراء السابق، احسان الشمري، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "جمعني لقاء مع د.



غبريال صوما (عضو اللجنة الاستشارية للرئيس ترامب) في BBC حول تصريحات ترامب، واجاب عن تداعيات اخراج القوات الامريكية".

وأوضح صوماً، وفق الشمري، ان اخراج الامريكان ستكون تبعاته "عودة داعش بمسمى اخر واحتلال الموصل.



وحدة الاراضي العراقية سيكون من الصعوبة استمرارها.



وتتحمل الحكومة مسؤولية انهيار النظام السياسي".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الاحد، أن إدارته ستبقي قوات أميركية في العراق لـ"مراقبة نشاط إيران في المنطقة"، فيما أشار الى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الاوسط، لتثير هذه التصريحات ردود افعال عراقية رسمية "مستنكرة".

وأضاف ترامب خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس": "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".

وتابع بالقول: "هذا الأمر لا يفهمه الكثير من الناس، نعتزم مواصلة المراقبة، فإن حصلت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى، سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك".

وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الاثنين، ان العراق ينتظر رد حكومة فنزويلا بشأن انشقاق القائم بأعمال سفارتهم في بغداد السفير جوناثان فيلاسكو.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الخارجية العراقية مطال

بغداد اليوم- خاص

نفى رئيس مجلس اتحاد العشائر العربية في الانبار، رعد السليمان، صدور مذكرة اعتقال من السلطات الامنية بحقه.

وقال السليمان لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يشاع من صدور مذكرة اعتقال بحقي من قبل السلطات الاردنية، امر عار عن ال

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاثنين، مع السفير التركي لدى العراق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "العبادي استقبل في مكتبه اليوم السفير التركي في

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