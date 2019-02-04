نائب عن سائرون: لا نريد ان يكون العراق ساحة حرب للصراع

2019/02/04 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد نائب عن سائرون، ايناس المكصوصي، اليوم الاثنين، اننا لا نريد ان يكون العراق ساحة حرب للصراع .وذكر بيان للمكتب الاعلامي، تلقته "الغد برس"، ان "المكصوصي اجرت حوار لأذاعة BBC ، هذا المساء حول تصريح ترامب ببقاء القوات الامريكية في العراق لمراقبة نشاط ايران بعد ان صرح ترامب مؤخرا انه يخطط لالقاء قواته داخل الاراضي العراقية لمراقبة و مواصلة الضغط على إيران".وقالت المكصوصي، وفقا للبيان انه "اذا كانت الولايات المتحدة تريد ان تتصادم مع ايران عليها أن تفعل ذلك بدون أن تقحم العراق في ذلك".واضافت اذا "ارادت الولايات المتحده الامريكية مواجهة ايران يجب ان تقول ذلك لها مباشرة، و اخبارها ان عليها التوقف".ولفتت لذا ان "اسباب ترامب واعذاره الخاصة بأبقاء القوات الامريكية داخل الاراضي العراقية ليست حقيقة من اجل مصلحة العراق".واشارت الى ان "هناك صراع بين ايران و امريكا و هذا الصراع سيتم خلقه داخل العراق، مبينة انه "عن نفسي شخصيا لا اريد لبلدي ان يكون ضحية صراع او يعاني بسبب صراع بين امريكا وايران".وتابعت اننا "بحاجة لان نقف بوجوههم و اجبارهم على التوقف حيث يجب ان يكون العراق خارج هذه الصراعات"، مشيرة ان "كان لدى امريكا صراع او مشاكل مع بعض البلدان التي تجاور العراق عليها ان تكون صريحة معهم بعيدا عن العراق، لان بلدنا يعاني و هو ليس بحاجة لمزيد من الصراعات".

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