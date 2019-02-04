استشهاد فلسطيني وجرح آخر برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

2019/02/04 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني وجرح آخر برصاص

قوات الاحتلال الاسرائيلية قرب حاجز الجلمه في جنين بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشابين

الفلسطينيين اللذين كانا يقودان دراجة نارية، وزعم العدو أن أحدهما

ألقى جسما مشبوها نحو عناصرها، فأطلق الجنود النار عليهما.وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، إن

"قوات الاحتلال أطلقوا النار على شابين كانا يستقلان دراجه نارية

بالقرب من معبر الجلمه بجنين، ونتيجة لذلك استشهد أحدهما وجرح الآخر

برصاصة في الكتف ووصف وضعه أنّه "مستقر.من جهتها، ذكرت مصادر محلية، أن الشابين كانا يسلكان الطريق دون أن

يصدر منهما أي شيء تجاه قوات الاحتلال.

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