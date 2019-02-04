محدث.. النفط يتراجع عند التسوية من أعلى مستوى بـ2019

2019/02/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتهبط من أعلى مستوى في 2019، بعد بيانات سلبية للخام بالولايات المتحدة.





وتأثر الخام سلباً بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية في مركز التسليم الرئيسي بأوكلاهوما بنحو 943 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





كما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبيات المصانع بالولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال نوفمبر الماضي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة "بيكر هيوز" الأمريكية إغلاق 15 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير إلى 862 منصة.





وكشف مسح صادر عن وكالة رويترز أن إنتاج أعضاء منظمة أوبك والبالغ 14 دولة حالياً تراجع بنحو 930 ألف برميل يومياً خلال يناير الماضي ليهبط إلى 31.02 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.3% عند 54.56 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 55.75 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى في 2019.





بحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% عند 62.45 دولار للبرميل.





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