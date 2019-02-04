اقتصاد روسيا ينمو بنحو2.3% بالعام الماضي متجاوزاً التوقعات

2019/02/04 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حقق الاقتصاد الروسي نمواً بأكثر من توقعات المحللين بالقراءة الأولية خلال العام الماضي، بدعم قطاع البناء.





وقالت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" في بيان، اليوم الإثنين، إن اقتصاد روسيا نما بنسبة 2.3% خلال عام 2018، مقارنة مع 1.6% في 2017.





وكانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.8% خلال العام الماضي.





وأضافت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغ 103.6 تريليون روبل (1.578 تريليون دولار)، مع نمو قطاعات مثل الفنادق والمطاعم مدعومة باستضافة كأس العالم.





وأرجعت البيانات تسارع معدل النمو بأكثر من المتوقع، إلى قطاع البناء الذي نما بنسبة 5.3%% في العام الماضي.





وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الروسي نمواُ بنسبة 1.7% في العام الماضي،و 1.6% في 2019 و 1.7% في 2020.





وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل الروسي بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي عند 65.6095 روبل.





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