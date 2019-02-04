2019/02/04 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

تعرض الدولي البرازيلي، دوجلاس كوستا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي لحادث سير صباح اليوم.

وذكرت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، أن “اللاعب البرازيلي تعرض للحادث على الطريق السريع بين ليفورنو وسانثايا في شمال إيطاليا”.

وأكدت الصحيفة أنه “تم استدعاء خدمات الطوارئ والاسعاف إلى مكان الحادث، وكان اللاعب البرازيلي يقوج سيارته الـ”جيب شيروكي”، لكنه لم يتعرض لأي إصابات”.

وتم نقل رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، كان يقود سيارة فيات بجانب اللاعب، إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج على الفور.كوستا شارك في 24 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً وصنع هدفين.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب يوفنتوس يتعرض لحادث سير في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب يوفنتوس يتعرض لحادث سير في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).