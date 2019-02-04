2019/02/04 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، دعوة من نظيره الايراني حسين امبر عبد اللهيان لزيار طهران.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت وكالة وطن للأنباء نسخة منه ان “رئيس مجلس النواب أستقبل المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدوليةحسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).