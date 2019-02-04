العثور على جثة في طائرة الأرجنتيني سالا

2019/02/04 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية، الاثنين، أنه تم رصد جثة تحت الماء بين حطام الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

واختفت الطائرة التي كان على متنها أيضا الطيار ديفيد إيبوتسون قبل أسبوعين فوق القنال الإنجليزي على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".وعثر قارب إنقاذ الأحد على حطام الطائرة التي كانت تقل سالا بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في بحر المانش.وأبلغت أسرتا سالا وكابتن الطائرة ديفيد إيبوستن بالعثور على الحطام.وكانت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني قد توقفت بعد اختفائه بثلاثة أيام، ولكن عائلة سالا أعلنت في 26 يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الإنترنت.وانتقل اللاعب الأرجنتيني لصفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ليكون هو الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.انتهى

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