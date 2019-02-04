2019/02/04 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تظاهر العشرات في محافظة السليمانية اليوم الإثنين ضد قرار وزارة داخلية إقليم كردستان القاضي بمنع المنتسبين والموظفين من ممارسة مهنة “سائق التكسي” في المحافظة.وذكر مصدر محلي أنّ المتظاهرين أضرموا النار وسط الشارع مطالبين بإلغاء القرار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.وقال الصحفي الكردي سامان إن ” الانتقادات تصاعد ضد قرار وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية: هبوط فوري في أسعار سيارات التكسي بعد منع الشرطة من العمل سائقي أجرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية: هبوط فوري في أسعار سيارات التكسي بعد منع الشرطة من العمل سائقي أجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).