البرازيلي فينيسيوس يضع سولاري في أزمة قبل الكلاسيكو!

2019/02/04 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وضع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور, المدير الفني لنادي ريال مدريد سانتياغو سولاري, في ازمة كبيرة قبل كلاسيكو كأس الملك امام برشلونة, مساء الاربعاء على ملعب كامب نو في اقليم كاتالونيا.وكشف موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني, ان “سانتياغو سولاري المدير الفني للنادي الملكي, يقع في أزمة كبيرة قبل كلاسيكو الكأس أمام الفريق الكاتالوني، […]

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