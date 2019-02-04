2019/02/04 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برنامج ” هدف – ARMANC ” الحلقة الحادية عشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/04 | 23:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج ” هدف – ARMANC ” الحلقة الحادية عشر) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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