واع/سماع دوي انفجار قوي شرقي بغداد

2019/02/04 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

04/02/2019 23:15:00 PM |

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واع بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، ان انفجار قوي لم تعرف طبيعته حدث في مناطق شرقي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "انفجار قوي حدث بالقرب من شارع فلسطين شرقي بغداد".

واضافت" ان سيارات الاسعاف هرعت الى موقع الانفجار فور وقوعه".

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