حقائق مثيرة عن مؤسس موقع فيسبوك في ذكرى انطلاقة ال١٥

2019/02/04 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 15 سنة بالضبط قام مارك زوكربيرغ بتأسيس موقع “فيسبوك” مع كل من داستين موسكوفيتز، وكريس هيوز، اللذان كانا رفيقي زوكربيرغ في السكن الجامعي عندما كان طالبا في جامعة هارفارد.وبعد مرور عقد ونصف العقد من الزمن لم يبق “فيسبوك” مجرد شبكة اجتماعية، بل أصبح الأكبر برأسمال يبلغ مليارات الدولارات، والأهم أنه أصبح لاعب أساسي […]

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