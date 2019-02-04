2019/02/04 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقالت حركة "عصائب أهل الحق" العراقية، اليوم الاثنين، إن التواجد الأمريكي في العراق "لا يهدف لمساعدة البلد"، وإنما لـ"تأمين إسرائيل".جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الحركة، قيس الخزعلي، خلال مشاركته في "ملتقى الرافدين" الدولي بالعاصمة بغداد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صرح أمس الأحد، لشبكة "سي بي إس" المحلية، بأن من "المهم إبقاء قاعدة أمريكية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران".وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".‎ وقال الخزعلي إن "ترمب كشف، بشكل واضح، عن الأهداف الحقيقية لتواجد القوات الأمريكية على أرض العراق".وأضاف أن الوجود الأمريكي "ليس لمساعدة العراق، وإنما لتأمين الكيان الإسرائيلي، واستعمال الأراضي العراقية منصة للاعتداء على دول الجوار".وتابع أن "مجلس النواب (العراقي) قادر على اتخاذ القرارات المناسبة، وأغلب النواب يرفضون من حيث المبدأ تواجد القوات الأمريكية، ونعتقد أن البرلمان العراقي عازم على إصدار قرار رافض".مشيراً إلى أن "القوات العراقية العسكرية والأمنية تستطيع أن تنفذ قرار إخراج القوات الأجنبية في حال أرادت قوة أجنبية أن تفرض تواجدها العسكري رغماً على إرادة الشعب".وقبل أيام، وضع مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، حركةَ "عصائب أهل الحق" بقيادة الخزعلي، على لائحة الإرهاب، تمهيداً لفرض عقوبات عليها.وشملت القائمة فصيلين عراقيين آخرين هما حركة "النجباء" و"حزب الله" العراقي، وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب أهل الحق: التواجد الأمريكي في العراق هدفه "تأمين إسرائيل") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب أهل الحق: التواجد الأمريكي في العراق هدفه "تأمين إسرائيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).