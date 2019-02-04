شرطة النجف تتوعد مطلقي العيارات النارية في المحافظة

2019/02/04 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توعدت مديرية شرطة النجف، الاثنين، مطلقي العيارات النارية في المحافظة، داعية ابناء النجف الى التعاون مع الأجهزة الامنية والإبلاغ عن هذه الحالات فورا.

وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى, ان “قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي أمر جميع الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية كونها ادت إلى وقوع ضحايا ابرياء”، مبينة انه “أمر باعتقال مطلقي العيارات النارية لأي سبب كان سواء أفراح او أحزان في مركز المدينة أو في الاقضية والنواحي او القرى والقصبات والارياف كونها حصدت أرواح العشرات من الأبرياء”.

ودعت المديرية ابناء النجف الى “التعاون مع الأجهزة الامنية والإبلاغ عن هذه الحالات فورا خدمة للصالح العام من اجل استتباب الأمن”.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارا إلى جميع الجهات القضائية بتطبيق القانون ٥٧٠ في ١٩٨٢ المتضمن التعامل مع مطلقي العيارات النارية بعقوبة الحبس بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

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