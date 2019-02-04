إنفوجرافيك| الاقتصاد الفنزويلي بين هوجو تشافيز ونيكولاس مادورو

2019/02/04 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد الأزمة السياسية داخل فنزويلا بين الحكومة والمعارضة، خاصة بعدما نصّب زعيم المعارضة خوان جويدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، يوم الأربعاء.

وظهرت العديد من الدول المؤيدة جويدو، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما احتفظت دول أخرى بتأييد نيكولاس مادورو مثل المكسيك وكوبا والصين وروسيا.

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