غلي الماء ثانية يرفع تركيز الأملاح والمواد المعدنية

2019/02/04 | 23:43

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يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام البشري، ولكنه من جانب آخر يسبب تغيرات في تركيبه، ما يجعله غير

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