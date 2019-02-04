بارزاني لمساعد وزير الخزانة الأميركي: أسواق كردستان ستساعد بإنعاش الاقتصاد العراقي

2019/02/04 | 23:44

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بغداد اليوم- كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الاثنين (4 شباط 2019)، وخلال استقباله مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مارشال بلينغسلي، أنه أسواق إقليم كردستان ستساهم في تنمية الاقتصاد العراقي.

وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان، أن "بارزاني التقى بلينغسلي، وعبر الأخير عن سعادته للتطورات التي يشهدها اقليم كردستان في كافة المجالات وخاصة في قطاع البنية التحتية الاقتصادية والإصلاح وتنمية القطاع الخاص".

وأضاف البيان، أن المسؤول الأمريكي "أبدى استعداد بلاده لمساعدة العراق واقليم كردستان في تعزيز مكانتهما الاقتصادية وفي الإصلاح في المؤسسات الحكومية".

من جانبه، شكر بارزاني، بحسب البيان، "المساعدات السابقة والحالية الأمريكية لإقليم كردستان"، مؤكداً "أن سوق اقليم كردستان ستكون له أهمية خاصة في تنمية الاقتصاد العراقي".

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن سياسة حكومته "تقوم على أساس دعم القطاع الخاص واستقدام أصحاب رؤوس الأموال الأجانب، وأنها بحاجة إلى مساعدة الأصدقاء في هذا المجال".

وأردف البيان، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث أوضاع المنطقة وجهود التنسيق بين حكومتي الإقليم والعراق مع الحلفاء، وخاصة الولايات المتحدة، بهدف القضاء على العنف وتجفيف الموارد المالية والاقتصادية للجماعات المتطرفة".

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