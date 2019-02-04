رغد صدام حسين تنشر رسالة عمها سبعاوي من الأسر

2019/02/04 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ نشرت رغد صدام حسين، ابنة رئيس النظام العراقي السابق، اليوم الاثنين، رسالة من عمها سبعاوي ابراهيم الحسن، "وهو في الاسر"، بتاريخ ٧-٣-٢٠٠٧، حسب قولها.

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