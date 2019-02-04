مستشار ترامب يتوقع تسارع نمو الأجور بالولايات المتحدة لـ4%هذا العام

2019/02/04 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض تسارع نمو الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 4% خلال العام الجاري مع استثمارات رأسمالية متزايدة وارتفاع الإنتاجية.





وأضاف " كيفين هاسيت" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين: " ما نراه الآن هو اقتصاد قوي بالفعل مع نمو الأجور والذي أعتقد أنه سيتحسن هذا العام".





وأشار "هاسيت" إلى أن الشركات تستثمر أكثر بعد التخفيضات الضريبية وتشديد سوق العمل، مشيراً إلى أنه يتوقع أن نمو الأجور الاسمية السنوية الذي يتجاوز حالياً 3% سوف يتخطى 4% في عام 2019.





وتشير توقعات المحللين أن مكاسب الأجور ستظل قريبة من 3% في العام الجاري.





وفي يناير الماضي، تباطأ نمو الأجور بالولايات المتحدة إلى 3.2% على أساس سنوى، مقارنة مع 3.3% في الشهر السابق له.





وأوضح "هاسيت" أن البيت الأبيض يتوقع ارتفاع الإنتاجية وهذا أحد الأسباب التي تجعل مكاسب الأجور لا تضطر بالضرورة إلى أن تكون تضخمية.





وذكر مستشار البيت الأبيض أن التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد الأمريكي نتيحة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تتقلص مع إحراز تقدماً كبيراً في المحادثات.





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