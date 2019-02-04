واع/سماع دوي انفجار شرقي بغداد

2019/02/05 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

04/02/2019 23:15:00 PM |

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واع بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، ان انفجار لم تعرف طبيعته حدث في مناطق شرقي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "انفجار حدث بالقرب من شارع فلسطين شرقي بغداد".

واضاف ان "سيارات الاسعاف هرعت الى موقع الانفجار فور وقوعه".

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