في استجابة فورية وزير الاتصالات يعيد احد المفصولين إلى العمل في كركوك

2019/02/05 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة لمانشرته احدى صفحات التواصل الاجتماعي عن فصل احد عاملي الاجور اليومية في اتصالات كركوك, واستبداله بشخص اخر وجه وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي بأعادة الموظف.( هاشم كاظم رشيد) الى عمله فورا وذلك من خلال اتصال هاتفي شخصي مع مدير اتصالات كركوك، ليؤكد بذلك حرص وزارة الاتصالات على احقاق الحق والوقوف الى جانب […]

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