قيادي بتيار الحكمة: نرفض أن يكون العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات الدولية

2019/02/05 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، محمد الحسيني، أنهم في تيار الحكمة كانوا من أوائل الرافضين لأن يكون العراق ساحة للصراع الدولي وتصفية الحسابات الدولية، ومن المهم أن يكون العراق جسراً لبناء العلاقات الدولية، وأن يكون له دور في حل الإشكالات الإقليمية والدولية.وقال محمد الحسيني، لشبكة رووداو الإعلامية، إننا "نرفض إقحام العراق كمحور داخل الصراع الدولي ضد محور آخر، أو أن تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الدولية، فهذا لا يمكن أن نقبل به".وأضاف الحسيني: "بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالوجود الأمريكي في العراق، فهي تبين أن الوجود الأمريكي في العراق (استشاري)، أي وجود خبراء، مستشارين، ومختصين، أما بالنسبة للقوات العسكرية والجيوش الأمريكية، فهذا فيه خروج واضح وصريح عن نصوص الاتفاقية".وتابع قائلاً: "نحن مع القانون والتشريعات، وأي شيء فيه خروج عن هذه القوانين والتشريعات، وكذلك الاتفاقيات، نعتبره أمراً مرفوضاً من الناحية القانونية، كما أنه من الناحية السياسية، فإن أي تصرف أو قرار أو سياسة تزج بالعراق في محاور الصراعات الدولية، مرفوض أيضاً".مشيراً إلى أن "العراق كان ساحة لتصفية الحسابات الدولية في المراحل السابقة، وكانت نتيجة ذلك الصراع على الأراضي العراقية، ظهور تنظيمات إرهابية غزت الأراضي العراقية، وكل ذلك كان عبارة عن تصفية حسابات دولية، واليوم نحن لسنا مستعدين لإعادة العراق إلى مشهد الصراع السياسي الدولي، وندعو صناع القرار العراقيين أن تكون قراراتهم باتجاه المصلحة الوطنية بعيداً عن التجاذبات الداخلية والخارجية".وأوضح الحسيني أن "الحديث عن وجود القوات الأمريكية، أو وجود مستشارين وبروتوكولات واتفاقات دولية، أمر مختلف، وأنا أتحدث عن توجهات سياسية قد تكون موجودة، أو كانت في المراحل السابقة، وجعلت من العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات الدولية، فإشكاليتنا تكمن في هذه النقطة، وليس في الاتفاقات أو القضايا القانونية التي تعتبر ضمن إطار القانون".لافتاً إلى أن "أي وجود عسكري على الأراضي العراقية، غير قانوني ونرفضه، وهو خارج عن السياقات السياسية التي اتفقت عليها القوى السياسية في مرحلة ما بعد داعش، وربما تكون المرحلة السابقة استثنائية بوجود تنظيمات إرهابية احتلت الأراضي العراقية، ففي ذلك الوقت كان من المهم وجود تعاون دولي من أجل مواجهة هذه التنظيمات والقضاء عليها بأسرع وقت، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً، حيث خاض العراق حرباً بالنيابة عن كل دول العالم لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، وقضى عليها، ويفترض أن يكون العراق في مرحلة ما قبل داعش، غير العراق في مرحلة ما بعده".وأردف عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، أن "القوات العراقية ومنظومة الأمن والدفاع العراقي، مرت بتجارب عملية وأصبحت لديها خبرة تراكمية لا تمتلكها أقوى جيوش العالم باعتقادي، فهذه الخبرة جاءت على أرض الواقع من خلال الصراع والقتال المباشر على الأرض ضد الإرهاب، وقد تتفوق الكثير من جيوش العالم على العراق في الجانب التقني والاستخباري، ولكن إذا تحدثنا عن الجانب العملي والممارسة على أرض الواقع، فإن العراق يتفوق في هذا الإطار".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صرح أمس الأحد، لشبكة "سي بي إس" المحلية، بأن من "المهم إبقاء قاعدة أمريكية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران"، ما أثار ردود فعل عراقية متباينة.وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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