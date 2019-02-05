عبوة ناسفة تودي بحياة شخص في مدينة الحسكة‎

2019/02/05 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مساء اليوم الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة، حسبما أفادت مصادر محلية من المدينة.

وقالت تلك المصادر لـ (باسنيوز) إن «عبوة ناسفة انفجرت في منتصف الطريق عند مفرق المدارس بحي النشوة الغربية في مدينة الحسكة، ما أدى إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد».

ورجحت المصادر أن يكون الشخص المقتول هو نفسه الذي حاول زرع العبوة الناسفة، إلا أنها انفجرت به وأدت إلى مقتله على الفور.

وأشارت إلى أن «القوى الأمنية التابعة لإدارة PYD وصلت إلى المكان على الفور وفرضت طوقاً أمنيا حول المنطقة، ومنعت وصول المدنيين إلى محيط التفجير».

هذا ولم تتهم القوى الأمنية أية جهة بالوقوف وراء الانفجار حتى اللحظة.





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