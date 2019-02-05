وزيرة الثقافة المصرية: واجهنا الإخوان بالفن

2019/02/05 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: مصر تستعد لرئاسة الاتحاد الأفريقي..تعديل الدستور أمام البرلمان..الضربات الاستباقية تنسف أوكار الإرهاب..أكبر منظمة عالمية ترفع تصنيف مصر..اشتباكات عنيفة بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية..سقوط الأقنعة الزائفة لـ«الجزيرة» في منتدى الشرق الأوسط… أجواءالحرب تشتعل بين أمريكا وروسيا.

مصر تستعد لرئاسة الاتحاد الأفريقي

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تناول في الاجتماع الموسع مع مجلس الوزراء، متابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي انطلاقاً من تاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري، وكذلك استعراض خطة التحرك المصرية في هذا الإطار.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.

تعديل الدستور أمام البرلمان

أعلن المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، لرئيس مجلس النواب، بعد التوقيع من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.



وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص ـ اقتراح تعديل الدستور ـ إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

الضربات الاستباقية تنسف أوكار الإرهاب

أعلن المتحدث العسكري، أمس، عن تمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء علي خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تضم 8 إرهابيين شديدي الخطورة..وقال المتحدث العسكري: إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء علي معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بوجود خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وبعد تحديد مكان وجودها بكل دقة، استهدفت القوات الجوية البؤرة الإرهابية، وأسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين شديدى الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

أكبر منظمة عالمية ترفع تصنيف مصر

بعد إشادة البنك الدولى وصندوق النقد والمؤسسات الائتمانية العالمية، خرجت أمس شهادة جديدة من أكبر منظمة اقتصادية عالمية، تضم نحو 201 دولة لتؤكد أن مصر فى الطريق الصحيح.



والمنظمة التى رفعت تصنيف مصر هى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى رفعت التصنيف فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات.

مركز أمريكي: «الإخوان» تنفذ أجندة قطر منذ التسعينات

كشف مركز أبحاث امريكي، ان «تنظيم الحمدين» عمل جاهدًا على تلميع جماعة الإخوان وتقديم قادته إلى الرأي العام العربي والدولي، وساهم في ذلك إطلاق قناة «الجزيرة» في العام 1996 والتي كانت منبرًا لظهور قيادات هذه الجماعة الإرهابية ونشر مشاريعهم والترويج إليها، في علاقات مشتركة مرتبطة بالأساس بمصالح الجهات الغربية الداعمة ومخططاتها التي تستخدم فيها كلًا من الدوحة والإخوان، على اعتبار أنهما يتشاركان في حلم السيطرة والزعامة، ويدفعهما طموحهما السياسي دفعًا لارتكاب كل الموبقات والجرائم من أجل ذلك الحلم، حتى لو على جثث عشرات الآلاف من الضحايا الذين يسقطون جراء تلك العمليات الإرهابية التي يرعاها التنظيمان.

اشتباكات عنيفة بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

خرج محتجو «السترات الصفراء» في فرنسا، أمس، للسبت الـ12 على التوالي للتظاهر في شوارع باريس، ولكن هذه المرة ضد عنف الشرطة، وتخويلها استخدام الكريات المعدنية المغلفة بالمطاط ضد المتظاهرين.ويأتي هذا الاحتجاج، غداة قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح للشرطة بمواصلة استخدام قواذف هذا النوع من الرصاص المطاطي في ردع المتظاهرين، والذي تسبب بإصابات خطيرة.

سقوط الأقنعة الزائفة لـ «الجزيرة» في منتدى الشرق الأوسط

تناولت الباحثة والكاتبة الأمريكية، سامانتا روز مانديلز، بموقع منتدي الشرق الأوسط، دور قناة الجزيرة في دعم الجماعات الارهابية منذ بداية تأسيسها مرورا بثورات الربيع العربي تحت عنوان «الوجوه الثلاثة للجزيرة»..وقالت إن بداية قناة الجزيرة جاءت فور تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في قطر عام 1995.



وفي 1996 قام حمد ببدء عملية السيطرة علي الاعلام والتي انتهت في عام 1998.



حيث قام بالغاء وزارة الاعلام وأسس بديلا عنها شبكة أخبار «الجزيرة» و كانت تبث وقتها باللغة العربية فقط.



وفي 1999 اصبح بثها علي مدار الساعات الـ 24.



بهدف الاستحواذ علي عقل المشاهد ودس السم له تحت مسميات زائفة.

أجواءالحرب تشتعل بين أمريكا وروسيا

فى تصعيد عنيف للصراع بين واشنطن وموسكو، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى وذلك ردا على الانسحاب الأمريكى من المعاهدة..



وأعرب قادة أوروبيون عن مخاوفهم من تداعيات إلغاء معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى ، وحذروا موسكو من ضرورة معالجة تلك المخاوف قبل أن تنسحب واشنطن فعليا فى أغسطس القادم.وكتبت صحيفة «زيكسيشه تسايتونج» الألمانية فى مقالها الافتتاحى أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة مع روسيا «يوم أسود» للسيطرة على الأسلحة ونزع السلاح.وفى المقابل، أعلنت الصين معارضتها انسحاب الولايات المتحدة أحادى الجانب ، ودعت موسكو وواشنطن لتسوية الخلافات فى هذا المجال عبر الحوار.

هوس قيادات الإخوان بأن الثورة قادمة!

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب مكرم محمد أحمد، تحت نفس العوان: لا أعرف بعد على وجه التحديد مصدر الهوس الذى أصاب جماعة الإخوان أخيراً، وجعل قادتها يخرجون إلى العلن ربما لأول مرة منذ سقوط حكم الجماعة والمرشد يطالبون قوى المعارضة بالاصطفاف خلفهم لأن الثورة قادمة، ولأن مهمة التغيير لا بد أن يُشارك فيها الجميع، ولأن ما تعيشه مصر يمثل جريمة ينبغى أن تنتهي!! بينما الواضح لكل العيان فى العالم أجمع أن مصر قد استعادت كامل استقرارها كما استعادت كامل دولتها، وأن المصريين يعضون بالنواجذ حفاظاً على الدولة المصرية واستقرارها، وأنهم لن يقبلوا عودة المرشد والجماعة إلى سدة الحكم مرة ثانية فى ضوء هذه الشعارات المخادعة، بعد ثورة عارمة نزل فيها 30 مليون مصرى إلى شوارع جميع المدن المصرية بعد عام مرير من حكم الجماعة.

وأضاف: لست أعرف، ما الذى حفز محمود حسين أمين عام الجماعة، ومدحت الحداد عضو شورى الجماعة، ومختار العشرى المستشار القانونى للجماعة، وجميعهم هاربون من أحكام قضائية فى تركيا منفاهم الاختيارى خارج البلاد، إلى أن خرجوا أخيراً من جحورهم فى كورال للغربان يؤكد أن مصر على أبواب ثورة جديدة!، مهمتها إحداث تغيير جذرى يشمل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وكل مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدنى وأن المسئولية الوطنية والتاريخية تحتم على الجميع أن يشاركوا فى هذه الحرب الأهلية الضروس! التى ترى جماعة الإخوان أنه قد آن بالفعل أوانها، على حين تؤكد كل المؤشرات أن أوضاع مصر تزداد أمناً واستقراراً لتصبح بالفعل ركيزة أمن الشرق الأوسط واستقراره

ونشرت صحيفة اليوم السابع «كاريكاتير» فى ذكرى رحيل أم كلثوم..



«الست فى قلب مصر»

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