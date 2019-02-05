2019/02/05 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثتين، ليربح مؤشر "داو جونز" أكثر من 170 نقطة بدعم قطاع التكنولوجيا.





وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الرابحين في "وول ستريت"،بعد صعد بنحو 1.6%، كما قاد سهما "آبل" و"مايكروسوفت" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويأتي صعود الأسهم الأمريكية مع ترقب إعلان نتائج أعمال للشركات خلال الأسبوع الجاري.





وأعلن أكثر من 47% من شركات "ستاندرد آند بورز" أدائهم المالي في الربع الأخير، وجاء نحو 68.5% من نتائج الأعمال أكثر من توقعات المحللين.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبيات المصانع بالولايات المتحدة بنحو 0.6% في نوفمبر الماضي بعكس تقديرات المحللين.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% إلى 25239.3 نقطة، ليربح 175.4

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7% إلى 2724.8 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 1.1% إلى 7247.5 نقطة.





وبحلول الساعة 9:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.842.





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