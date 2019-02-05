حضور سياسي وثقافي رفيع: كاميرا “ناس” تستطلع آراء مشاركين في مؤتمر مركز الرافدين

2019/02/05 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افتتح مركز الرافدين للحوار، الأحد، أول أيام الملتقى الذي ينظمه في العاصمة بغداد، بحضور أغلب قيادات الدولة العراقية، ودبلوماسيين ونخب ثقافية وإعلاميين، بعد يوم من الورش المشتركة التي نظمها المركز السبت.واستطلعت كاميرا “ناس” آراء بعض المشاركين والمشرفين على المؤتمر، الذي يستكمل أعماله في بغداد الثلاثاء، قبل أن ينتقل الأربعاء (6 شباط […]

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