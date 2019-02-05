2019/02/05 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أحد متاحف الفنون في سويسرا، أن موقع فيسبوك حظر استخدام صور تمثال شبه عار لفينوس، وتمثال آخر لرجل عار يركع، كان المتحف يأمل في نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعي للترويج لمعرض مقبل.

ومتحف الفن والتاريخ لجأ إلى موقع “تويتر” ليعلن أنه كان يريد الترويج لمعرض “قيصر ورون”، الذي يستمر مدة 3 أشهر ونصف الشهر، ويفتح أبوابه الجمعة المقبل، باستخدام صورتين غير أن فيسبوك “منعنا من استخدامهما لأنهما عاريتان”.

ونشر المتحف الصور على موقع تويتر، الجمعة، وتحتها الكلمة الفرنسية المرادفة لكلمة “مراقبة” بسبب الأعضاء الخاصة التي تظهر، مضيفا “ربما آن الأوان لهذه المنصة كي تغير سياستها بالنسبة للمتاحف والمؤسسات الثقافية؟”.

ولم يرد موقع فيسبوك على الفور على رسالة إلكترونية تطلب التعقيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يحظر استخدام صور لتماثيل عارية كدعاية لمتحف سويسري) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يحظر استخدام صور لتماثيل عارية كدعاية لمتحف سويسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).