الحشد الشعبي ينفي قيامه بأي عملية عسكرية في الداخل السوري

2019/02/05 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية العمليات المركزية، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن قيام الحشد الشعبي بعملية عسكرية في الأراضي السورية، مشيرا الى أوامر القيام باي عمليات عسكرية عائدة الى القائد العام للقوات المسلحة.وقالت المديرية في بيان، إن وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية انباء تفيد بقيام قوات الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات عسكرية ...

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