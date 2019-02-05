بشرى سارة لسان جيرمان قبل امتحان مانشستر يونايتد

2019/02/05 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب نادي العاصمة الفرنسية عبر تويتر مع صورة للاعب خلال التمارين "عودة ماركو إلى التدريب الجماعي نبأ سار جداً".وكان فيراتي تعرض للإصابة في 19 كانون الثاني/يناير خلال المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على غانغان، صاحب المركز الأخير في الدوري، 9-صفر، وترك مكانه للألماني يوليان دراكسلر.وأثر غياب فيراتي في الفترة الأخيرة على سان جيرمان الذي يفتقد إلى لاعبين في خط الوسط، وتعرض الأحد لأول خسارة هذا الموسم أمام ليون (1-2)، رغم ضمه مؤخراً الأرجنتيني لياندرو باريديس لسد هذا الفراغ.وسيخوض سان جيرمان مباراتي الذهاب في 12 شباط/فبراير والإياب في 6 آذار/مارس من دون نجمه البرازيلي نيمار المصاب في مشط قدمه اليمنى وسيغيب 10 أسابيع عن الملاعب.

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