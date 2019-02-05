وست هام يخطف تعادلاً ثميناً من ليفربول

2019/02/05 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسفرض نادي وست هام، مساء الاثنين، التعادل الإيجابي على ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأولمبي في لندن، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 22، بينما أحرز التعادل لوست هام اللاعب ميشيل انطونيو في الدقيقة 28 من المباراة.وفي ضوء نتيجة اللقاء ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى 62 نقطة في صدارة الجدول، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، بينما ارتفع رصيد وست هام إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

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