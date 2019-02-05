تعافي الدولار وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/05 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: كان للبيانات الاقتصادية السلبية وتعافي العملة الأمريكية الكلمة العليا في السيطرة على مجريات الأحداث بالأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين.





وشهد الدولار الأمريكي تعافياً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم أمام معظم العملات الرئيسية مسجلاً أعلى مستوى في 10 أيام مدعوماً ببيانات التوظيف التي جاءت تجاوزت التوقعات بالأسبوع الماضي.





وأعلنت شركة "ألفابت" تحقيقها أرباحاً وإيرادات بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.





بيانات سلبية وأسواق الأسهم

كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبيات المصانع الجديدة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بعكس توقعات المحللين.





كما، تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في 4 سنوات خلال الشهر الجاري، فيما هبط نشاط البناء في بريطانيا خلال الشهر الماضي، لأدنى مستوى في 10 أشهر.





أما أسعار المنتجين في منطقة اليورو فقد شهدت تراجعاً بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وفي تركيا، تراجع التضخم خلال يناير الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء، كما تراجعت مبيعات السيارات خلال نفس الفترة بنحو 59%.





بينما نما اقتصاد روسيا بنحو 2.3% في العام الماضي، بأكثر من تقديرات المحللين.





وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" في ختام تعاملات اليوم، ليربح "داو جونز" أكثر من 170 نقطة بدعم مكاسب التكنولوجيا.





وتوقع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتسارع نمو الأجور في الولايات المتحدة إلى 4% خلال العام الجاري مع تزايد الاستثمارات الرأسمالية وارتفاع الإنتاجية.





وغلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم مع إعلان نتائج أعمال للشركات.





فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم مع مكاسب قطاع المالية وبالتزامن مع تراجع الين.





تراجع النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط عند التسوية من أعلى مستوى في 2019، ليهبط الخام الأمريكي بأكثر من 1% بعد بيانات سلبية في الولايات المتحدة.





كما تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، مع صعود الدولار الأمريكي وتطورات التجارية الإيجابية.





فيما توقع بنك "سيتي جروب" تعافي معدن النحاس بنحو 10% خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة مع آمال عقد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





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