2019/02/05 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "ألفابت" بنسبة 22% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتجاوز توقعات المحللين، بدعم إعلانات جوجل.





وأعلنت الشركة الأمريكية المالكة لمحرك البحث "جوجل"، عبر نتائج الأعمال الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الربح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي إلى 8.94 مليار دولار(12.77 دولار للسهم الواحد)، مقارنة مع خسائر بقيمة 3.02 مليار دولار (4.35 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيصل إلى 10.86 دولار.





كما ارتفعت الإيرادات إلي 39.27 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 32.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له، لتتجاوز توقعات كانت تشير إلى 38.9 مليار دولار.





وأشار البيان إلى ارتفاع إيرادات إعلانات "جوجل" بنسبة 20% في الربع الأخير من 2018، ليصل إلى 32.63 مليار دولار، مقارنة مع 27.22 مليار دولار في الربع السابق له من العام الماضي.





وفي إجمالي 2018، بلغت إيرادات "ألفابت" نحو 136.81 مليار دولار، مقارنة مع 110.85 مليار دولار في العام السابق له.





وعلى مستوى الأرباح، فجاءت 30.73 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 12.66 مليار دولار في 2017.





وأغلق سهم "ألفابت" جلسة اليوم مرتفعاً بأكثر من 2% إلى 1141.42 دولار.





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