العمليات تلغي “سيطرة الراهبات” وترسل كلابها البولسية إلى مداخل العاصمة

2019/02/05 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رفعت قيادة عمليات بغداد، في وقت متأخر من ليل الاثنين، نقطة تفتيش رئيسية في مدخل الكرادة الشرقية في الشارع الداخل من جهة ساحة كهرمانة.وقالت القيادة العسكرية للعاصمة بغداد، اليوم الاثنين (4 شباط ) 2019، ان قواتها رفعت نقطة التفتيش الرئيسية لمنطقة الكرادة الشرقية والغت “سيطرة الراهبات” المزودة بكلاب التفتيش البوليسية (9K).[…]

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