مصر: تعديلات دستورية مقترحة قد تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى 2034

2019/02/05 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها أعضاء في البرلمان المصري اوردتها رويترز واطلع عليها “ناس” ,أن تلك التعديلات تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية كما تعزز سيطرته على القضاء.وقُدمت التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد.وتحتاج أي تعديلات إلى موافقة ثلثي […]

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