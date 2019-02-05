كلوب: كانت مباراة صعبة، وهدفنا جاء من تسلل

2019/02/05 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن هدف الفريق ضد وست هام جاء من تسلل واضح ضد جايمس ميلنر صاحب التمريرة الحاسمة لساديو ماني.

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وخسر ليفربول نقطتين في صراعه على لقب البطولة مع مانشستر سيتي بتعادله مع وست هام خارج ملعبه بهدف لكل فريق، وقد ظهر كلوب متوترًا وغاضبًا للغاية من التحكيم عقب المباراة.

المدرب تحدث لقناة بي بي سي سبورت قائلًا عن اللقاء "كانت مباراة صعبة.



كنا نعلم أن الكرات الثابتة هي سر قوتهم وقد تدربنا عليها جيدًا، لكن بوجود 3 لاعبين مختلفين في الفريق، الإصابات أجبرتنا على هذا التغيير".

أضاف حول هدف ماني "واضح أن هدفنا جاء من تسلل وربما علم الحكام بهذا بين الشوطين، هي نقطة عادلة.



كل التقارير على الأرجح تكتب حاليًا دون أن أقل كلمة واحدة، أنا لم أر أي شيء عن الضغط الذي ستسأل عنه في الأسئلة القليلة القادمة".

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"الكرات الثابتة كانت سبب معاناتنا الأكبر، مررنا بفترات صعود وهبوط، وتحسن مردودنا عند نهاية المباراة، الآن سنعود بتلك النقطة ونمضي قدمًا.



فقدنا الكرة في لحظات مختلفة، هم فريق يدافع بعمق وكان علينا أن نتعامل مع هذا الأمر ونخلق الفرص".

المدرب السابق لبوروسيا دورتموند قال لقناة سكاي سبورتس عن خلافه مع الحكام "كنت هادئًا حقًا، الحكم طلب مني عدم الحديث تمامًا.



لقد كانت هناك الكثير من المواجهات الفردية المتوازنة 50-50 أو 60-40 لكنه كان يمنحهم خطأ وكرة ثابتة دومًا.



طبيعة الإنسان تقول أنه إن علم أنه ارتكب خطأ في الشوط الأول، سيُحاول ألا يُخطئ مجددًا في الشوط الثاني".

نصيحة من فريق @GoalAR >> لا تفوّتوا هاتين المبارتين 👇🔵 مانشستر سيتي 🆚 إيفرتون 🔵🔴 ليفربول 🆚 بورنموث 🔴💢 مباراة إيفرتون ستكون أول رد فعل لـ بيب بعد تعثر ليفربولومواجهة بورنموث ستكشف لنا هل انهار فريق يورجن أم سيستعيد توازنه سريعًا ⚡️متعة الدوري الإنجليزي 😍 pic.twitter.com/CCCJiB9QVz— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 4, 2019

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