أميركا تطالب الدول باستعادة مواطنيها من أسرى داعش 

2019/02/05 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس طالبت وزارة الخارجية الأميركية الدول باستعادة ومحاكمة مئات المقاتلين الأجانب الذين ألقى حلفاؤها الأكراد القبض عليهم في سوريا بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلد الذي تمزقه الحرب.ولم يذكر المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو عدد الأسرى الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل مسلحة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، […]

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