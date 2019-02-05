2019/02/05 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن ماريك هامسيك وقع مساء أمس الإثنين عقده مع داليان يفانج الصيني.

اختيارات المحررين فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار

وأثيرت عدة تقارير خلال الأسبوعين الماضيين حول قُرب رحيل اللاعب السلوفاكي عن نابولي وانتقاله للعب في الدوري الصيني، وقد حُسم الأمر فعليًا بتوقيع اللاعب لعقد يمتد لـ3 سنوات سيحصل خلالها على 9 ملايين يورو.

وأوضحت القناة الإيطالية أن نابولي سيحصل على 15 مليون يورو بجانب مبلغ آخر مرتبط بأداء اللاعب مع النادي الصيني، وأن تفاصيل بيروقراطية تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كلوب: كانت مباراة صعبة، وهدفنا جاء من تسلل

ويعني هذا أن هامسيك صاحب الـ31 عامًا لعب بالفعل آخر مباراة له بقميص نابولي بعد مسيرة امتدت لـ11 عامًا ونصف، وكانت أمام سامبدرويا وانتهت بانتصار البارتينوبي 2-0.

من جانبه، أشاد الرئيس أوريليو دي لاورينتيس بسلوك هامسيك واحترافيته خلال مسيرته مع نابولي، قائلًا عن كواليس رحيله "لقد طلب الرحيل للصين خلال الصيف لكني رفضت لأنني رغبت بأن يرى كارلو أنشيلوتي كل اللاعبين عن قُرب".

مضيفًا "بعدها جاء فابيان رويز، ولذا إن أدرك السيد هامسيك وهو ليس غبيًا، أن هناك بالفعل 4 لاعبين يتنافسون على مركزين أحدهما محجوز لرويز، سيطلب الرحيل ليحصل على راتبًا تقاعديًا صينيًا مرتفعًا".

في حال كنتم قد نسيتم 🙌السيد مانويل صديق قديم لـ السيتيزنز 😅🔵 pic.twitter.com/2sNon5SN3z— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 4, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكاي سبورت | هامسيك وقع عقده مع داليان يفانج) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكاي سبورت | هامسيك وقع عقده مع داليان يفانج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).