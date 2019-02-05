نصر الله :حزب الله لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة

2019/02/05 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين إن الحزب لن يستخدم أموال وزارة الصحة لمصلحته الخاصة، وإن وزير الصحة الجديد مقرب من حزب الله المدعوم من إيران لكن ليس عضوا في الحزب.وحصل حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة على ثلاثة مقاعد في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة […]

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