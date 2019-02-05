القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بالضفة 

2019/02/05 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين أن فلسطينا قُتل برصاص الجيش الاسرائيلي وأصيب آخر قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأضافت الوزارة في بيان ”الشهيد هو عبد الله فيصل عمر طوالبة ( ١٩ عاما)“.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الاثنين كانا ينفذان هجوما بقنبلة، وبأنه لم تقع خسائر بشرية في صفوف […]

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