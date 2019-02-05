لا خطة لإنعاش الموصل: من يعرقل إنعاش رئة الاقتصاد العراقي

2019/02/05 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين أحيا العراق الذكرى الثانية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2018، تعهّد رئيس الحكومة الجديد عادل عبدالمهدي

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