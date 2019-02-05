الأسد “عدو” يمكن أن يلجأ إليه أردوغان

2019/02/05 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرسل إشارات متناقضة بشأن العلاقة الحالية والمستقبلية مع النظام السوري، وهذا يعكس حجم التخبّط الذي يعانيه جراء

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