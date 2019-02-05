ميدل إيست آي: الجيش البريطاني استهدف مدنيين في العراق وأفغانستان

2019/02/05 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شهادات عسكريين بريطانيين بأن جيشهم طبق قواعد الاشتباك بشكل جعل المدنيين في العراق وأفغانستان هدفا مباحا، وهو ما أدى إلى مقتل

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