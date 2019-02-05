هل يمكن للصين أن تشكل تهديدا كبيرا لصناعة النفط؟

2019/02/05 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضحى استمرار الأزمة الاقتصادية في الصين أمرا مثيرا للقلق، حيث بات تباطؤ النمو في هذا البلد يشكل تهديدا وشيكا لمختلف الأنشطة الاقتصادية

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