اليمن: مجلس الأمن يحث الاطراف المتقاتلة على سحب القوات من الحديدة

2019/02/05 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حث مجلس الأمن الدولي طرفي الحرب في اليمن يوم الاثنين على سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين آخرين ”دون مزيد من التأخير“.وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلين عن الطرفين التقوا لليوم الثاني على متن سفينة في البحر الأحمر يوم الاثنين، وذلك في مسعى تقوده المنظمة الدولية لحملهما على […]

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