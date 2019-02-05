من يخضع للآخر السياسة ام الاقتصاد ” أمريكا والعراق انموذجا “

2019/02/05 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ,وثيقة فهما محركان لبعضهما ، فالاطماع والتنافس من اجل البقاء والقوة هي محور صراعات التي

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