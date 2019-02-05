إيرادات فرع غوغل ألفابت وأرباحها في الربع/4 تفوق التوقعات

2019/02/05 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حققت فرع غوغل ألفابت إيرادات وأرباحا في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات وول ستريت، حيث أنفق المعلنون المزيد من الأموال على خدمتيها جوجل سيرش ويوتيوب خلال فترة التسوق في العطلات.وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 8.95 مليار دولار، أو 12.77 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، […]

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