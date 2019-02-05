الديون تثقل الاقتصاد اللبناني وتهدد بكارثة مالية

2019/02/05 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس مع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب ديون وميزان مدفوعات من بين الأسوأ في العالم، تدرك الحكومة اللبنانية الجديدة أنها بحاجة إلى التحرك سريعا لتفادي وقوع البلاد في براثن أزمة اقتصادية كاملة.ويبدو أن قدرة لبنان على تفادي وقوع كارثة مالية لأعوام حيرت المنتقدين، الذين لم يتحقق ما حذروا منه من تخلف […]

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